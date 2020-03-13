Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir harp cereyan etmeksizin fethedilen beldelerin ahâlisinden Allah’ın Resulüne nasip ettiği mallar Allah’a, Peygambere, Peygamberin akrabâlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Haşir Sûresi: 7-1 HADİS: Benden sonra küfre dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız.

Camiü’s-Sağir, No: 9767

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