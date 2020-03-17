Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte onlar îmanlarında sâdık olanların tâ kendisidir. Haşir Sûresi: 8-2 HADİS: Müslüman idarecilerinize sövmeyiniz. Islah olmaları için Allah’a duâ ediniz. Onların ıslah olmaları sizin de yararınızadır. Camiü’s-Sağir, No: 9784

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