Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlardan sonra gelenler de, “Ey Rabbimiz,” derler. “Bizi ve bizden evvel îmân etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Îmân edenlere karşı kalblerimizde kin bırakma. Ey Rabbimiz, muhakkak ki Sen çok şefkatli, çok merhametlisin.” Haşir Sûresi: 10 HADİS: Rüyâ bir âlimden veya hayırhahtan başkasına anlatılmaz. Camiü’s-Sağir, No: 9844

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