Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak müstahkem şehirlerde veya surların arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki mücâdeleleri ise pek şiddetlidir. Haşir Sûresi: 14-1 HADİS: Kız çocuklarını hakir görmeyiniz. Şüphesiz onlar, cana yakın ve kıymetlidirler. Camiü’s-Sağir, No: 9859

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.