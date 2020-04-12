Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kıyâmet gününde ne akrabâlarınız, ne de evlâtlarınız size bir fayda vermez. O gün Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Mümtehine Sûresi: 3 HADİS: Allah’ın himâyesi cemâatin üzerindedir. Camiü’s-Sağir Hadis No: 10004

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