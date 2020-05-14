Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah o peygamberi onlardan sonra kıyâmete kadar gelecek olan bütün insanlar için de gönderdi. O’nun kudreti herşeye galiptir ve O’nun her işi hikmet iledir.

Cuma Sûresi: 3

HADİS:

İhtiyacını ilgili yere ulaştıramayan kimsenin ihtiyacını ulaştırın. Kim bunu yaparsa, Allah Kıyamet günü ayaklarını Sırat köprüsünde sâbit kılar.

Camiü’s-Sağir, No: 59