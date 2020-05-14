14 Mayıs 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah o peygamberi onlardan sonra kıyâmete kadar gelecek olan bütün insanlar için de gönderdi. O’nun kudreti herşeye galiptir ve O’nun her işi hikmet iledir.
Cuma Sûresi: 3
HADİS:
İhtiyacını ilgili yere ulaştıramayan kimsenin ihtiyacını ulaştırın. Kim bunu yaparsa, Allah Kıyamet günü ayaklarını Sırat köprüsünde sâbit kılar.
Camiü’s-Sağir, No: 59
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