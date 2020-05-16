Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendilerine Tevrat verildiği halde onun hükümlerini yerine getirmeyenlerin hali, ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayanların misâli ne kötüdür! Allah zâlimler gürûhuna yol göstermez. Cuma Sûresi: 5 HADİS: Su bardağını ağzından uzaklaştır, sonra nefes al.

Camiü’s-Sağir, No: 63

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