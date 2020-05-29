Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah size âyetlerini gösteriyor. Allah’ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz? Mü’min Sûresi: 81 HADİS: Gök ehlinin en çok söyledikleri söz “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah”tır. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6436

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