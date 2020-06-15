Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennem ateşinin ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Tegabün Sûresi: 10 HADİS: Namazı şartlarına uygun bir şekilde kılmak konusunda Allah’tan korkun. Emriniz altındakilere iyi davranmak konusunda da Allah’tan korkun. Camiü’s-Sağir, No: 72

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.