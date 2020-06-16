Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiçbir musîbet Allah’ın izni olmadan gelip çatmaz. Kim Allah’a iman ederse Allah onun kalbine hidâyet verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tegabün Sûresi: 11 HADİS: Şu iki zayıfın hakkını gözetme hususunda Allah’tan korkun: Dul kadın ve yetim çocuk.

Camiü’s-Sağir, No: 72

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