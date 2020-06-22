Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendi hayrınız için tasaddukta bulunun. Kim nefsinin ihtiras ve arzularından korunursa onlar kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. Tegabün Sûresi: 16 HADİS: Şeytanın takva sahiplerini avlamak için kadınlardan daha sağlam ağı yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 79

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