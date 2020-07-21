Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz kesinlikle dünya semâsını kandillerle ve yıldızlarla süsledik. Haşmetimizi ve saltanatımızı göstermek, semaya çıkmaya çalışan şeytanları kovmak için yıldızları birer taş yaptık. Mülk Sûresi: 5 HADİS: Dâvete icabet edin, hediyeyi geri çevirmeyin ve Müslümanları dövmeyin.

Camiü’s-Sağir, No: 115

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