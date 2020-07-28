Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey münkirler! Siz gökteki meleklerin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakmışsınız ki yer sallanıp durmaktadır... Mülk Sûresi: 16 HADİS: Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık beslemektir. Camiü’s-Sağir, No: 123

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