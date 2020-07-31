Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İhtiyaçlarınızı görecek ve cevap verecek olan Rahman’dan başkası olabilir mi? Allah’tan başkasının yardım edebilecek askerleri mi var? Mülk Sûresi: 20 HADİS: Allah, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecellî eder. Öyle ise namaz ve ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki, rahmet size dokunsun. Camiü’s-Sağir, No: 1095

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