14 Ağustos 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Resulüm, seni yalanlayanlara aldırma! Onlar kendilerine uysal ve yumuşak davranmanı isterler, tâ ki onlar da sana yaranmaya çalışacaklardı.
Kalem Sûresi: 8-9
HADİS:
Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.
Camiü’s-Sağir, No: 136
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