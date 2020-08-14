Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, seni yalanlayanlara aldırma! Onlar kendilerine uysal ve yumuşak davranmanı isterler, tâ ki onlar da sana yaranmaya çalışacaklardı.

Kalem Sûresi: 8-9

HADİS:

Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.



Camiü’s-Sağir, No: 136