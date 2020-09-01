Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Kıyamet günü) gökler yarılmış ve intizamdan çıkmıştır. O gün melekler semanın çevresini kuşatmışlardır. Onların üzerinde de Rabbinin arşını taşıyan sekiz melek vardır. Hakka Sûresi: 16-17 HADİS: İki çenenin ve iki bacağının arasındakini koru. Camiü’s-Sağir, No: 155

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