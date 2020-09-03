Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Amel defteri sağ tarafından verilen kimse sevinçle “Alın! Okuyun kitabımı! Ben gerçekten hesaba çekileceğime inanmıştım” der. İşte o, razı olacağı çok hoş bir hayat içindedir.

Hakka Sûresi: 19-21

HADİS:

Ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum: (1) Âlimin hatası, (2) Münâfığın Kur’ân’ı âlet ederek mücâdeleye kalkması, (3) Kaderin inkâr edilmesi.

Camiü’s-Sağir, No: 160