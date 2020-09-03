03 Eylül 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Amel defteri sağ tarafından verilen kimse sevinçle “Alın! Okuyun kitabımı! Ben gerçekten hesaba çekileceğime inanmıştım” der. İşte o, razı olacağı çok hoş bir hayat içindedir.
Hakka Sûresi: 19-21
HADİS:
Ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum: (1) Âlimin hatası, (2) Münâfığın Kur’ân’ı âlet ederek mücâdeleye kalkması, (3) Kaderin inkâr edilmesi.
Camiü’s-Sağir, No: 160
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