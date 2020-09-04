Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Amel defteri sağ tarafından verilen kimse,) yüksek bir Cennettedir. Meyveleri yanı başındadır. Onlara “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza mükâfeten afiyetle yiyin için!” denir. Hakka Sûresi: 22-24 HADİS: Benden sonra ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum:



1. Heva ve heveslerinin kendilerini şaşırtması.

2. Mide düşkünlüğü ve şehevânî isteklerine uymaları.

3. Hakikati bilip öğrendikten sonra gaflete düşmeleri. Camiü’s-Sağir, No: 161

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