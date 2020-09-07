Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bu Kur’ân şerefli bir peygamberin Allah’tan getirdiği bir sözdür. O bir şairin şiiri değildir! Ne kadar az inanıyorsunuz?

Hakka Sûresi: 40-41

HADİS:

Bana öyle bir ağaçtan haber verin ki, Müslümana benzesin. Yaprakları hiç dökülmesin ve her an meyve verip dursun. İşte o, hurma ağacıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 164