07 Eylül 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bu Kur’ân şerefli bir peygamberin Allah’tan getirdiği bir sözdür. O bir şairin şiiri değildir! Ne kadar az inanıyorsunuz?
Hakka Sûresi: 40-41
HADİS:
Bana öyle bir ağaçtan haber verin ki, Müslümana benzesin. Yaprakları hiç dökülmesin ve her an meyve verip dursun. İşte o, hurma ağacıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 164
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