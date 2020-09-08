Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Bu Kur’ân) bir kâhin sözü de değildir! Ne kadar az düşünüyorsunuz? O Âlemlerin Rabbi tarafından inzal edilmiştir. Hakka Sûresi: 42-43 HADİS: İdarecinin hediye alması haramdır. Hâkimin rüşvet alması da küfürdür.

Camiü’s-Sağir, No: 166

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