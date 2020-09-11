Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiç şüphe yok ki o Kur’ân kendisinden şüphe duyulmayan hak ve hakikatlerin ifadesidir. Hakka Sûresi: 51 HADİS: Dininde ihlâslı ol ki, az bir amel bile sana kâfi gelsin. Camiü’s-Sağir, No: 170

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