Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, “sabr-ı cemil” ile güzelce sabret. Onlar ahiretin azabını uzak görüyorlar. Biz ise onu çok yakın görüyoruz.

Meâric Sûresi: 5-7

HADİS:

Emrinizin altındaki hizmetçileriniz kardeşlerinizdir. Onları emriniz altına veren Allah’tır. Öyle ise kimin emri altında bir kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin.

Camiü’s-Sağir, No: 174