15 Eylül 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Resulüm, “sabr-ı cemil” ile güzelce sabret. Onlar ahiretin azabını uzak görüyorlar. Biz ise onu çok yakın görüyoruz.
Meâric Sûresi: 5-7
HADİS:
Emrinizin altındaki hizmetçileriniz kardeşlerinizdir. Onları emriniz altına veren Allah’tır. Öyle ise kimin emri altında bir kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin.
Camiü’s-Sağir, No: 174
Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.