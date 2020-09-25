Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Nuh: “Ey kavmim! Ben sizlere Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Allah’a itaat ve ibadet edin ve O’nun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının ve bana uyun diye gönderildim.”

Nuh Sûresi: 2-3

HADİS:

Gücünüz yettiği müddetçe Müslümanlara, suç kesin olarak sabitleşmedikçe ceza vermemeye çalışın. Müslüman için en küçük bir çıkış yolu bulduğunuzda onu serbest bırakınız. Çünkü idarecinin affetmede yanılması, ceza vermede yanılmasından daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 182