Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah sizleri kuru topraktan yaratmış, rızkınızı da ondan çıkararak yaşatmaktadır. Sonra tekrar yeniden o toprağa gönderecek, sonra da ilk yaratılışınızdan daha kolay bir şekilde oradan çıkaracaktır.



Nuh Sûresi: 17-18

HADİS:

Azimeti uygulayın. Ruhsatı da kabul edin. İnsanların ayıp ve kusurlarıyla uğraşmayın ki, şerlerinden emin kalasınız.



Camiü’s-Sağir, No: 188