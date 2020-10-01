01 Ekim 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah sizleri kuru topraktan yaratmış, rızkınızı da ondan çıkararak yaşatmaktadır. Sonra tekrar yeniden o toprağa gönderecek, sonra da ilk yaratılışınızdan daha kolay bir şekilde oradan çıkaracaktır.
Nuh Sûresi: 17-18
HADİS:
Azimeti uygulayın. Ruhsatı da kabul edin. İnsanların ayıp ve kusurlarıyla uğraşmayın ki, şerlerinden emin kalasınız.
Camiü’s-Sağir, No: 188
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