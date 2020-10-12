Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın kulu ve resulü namaz kılmak için kalktığında, cinler onun ibadetini görmek için birbirine girercesine etrafında toplandılar. Cin Sûresi: 19 HADİS: Biriniz Rabbiyle konuşmak istiyorsa Kur’ân okusun. Camiü’s-Sağir, No: 205

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