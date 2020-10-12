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12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

12 Ekim 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın kulu ve resulü namaz kılmak için kalktığında, cinler onun ibadetini görmek için birbirine girercesine etrafında toplandılar.

Cin Sûresi: 19

HADİS:

Biriniz Rabbiyle konuşmak istiyorsa Kur’ân okusun.

Camiü’s-Sağir, No: 205

Etiketler: ayet, hadis
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