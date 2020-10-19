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19 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

19 Ekim 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Görünmeyen âlemleri bilen Allah’tır. O hiç kimseyi gaybdan açıkça haberdar etmez.”

Cin Sûresi: 26

HADİS:

Bir köy veya şehirde ezan okunduğunda, Allah o gün orayı azabından emin kılar.

Camiü’s-Sağir, No: 212

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