Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin askerlerini ve ordularını O’ndan başkası bilemez. Cehennem insanlar için bir hatırlatma ve ibrettir. Müzzemmil Sûresi: 31 HADİS: Biriniz yolculuğa çıkmak istediğinde Müslüman kardeşlerine uğrayıp selâm versin. Çünkü onlar duâlarıyla, onun yaptığı hayır duâya kuvvet verirler. Camiü’s-Sağir, No: 241

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