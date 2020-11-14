Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Habibim! Kur’ân’ı okurken dilini aceleyle hareket ettirme. Onu kalbinde toplayacak olan da, okutacak olan da Biziz. Kıyamet Sûresi: 16-17 HADİS: İdareci çok öfkelendiğinde şeytan ona gâlip gelir. Camiü’s-Sağir, No: 250

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