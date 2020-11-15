Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ahiret günü yüzler vardır nurlu, pırıl pırıl... Rablerine bakarlar. Yüzler vardır, abuk ve asık... Belini kıran bir azabın isabet etmesini bekler... Kıyamet Sûresi: 22-25 HADİS: Bir kadın güzel koku sürünüp bunu hissetsinler diye bir topluluğa uğrarsa, zina etmiş olur. Camiü’s-Sağir, No: 251

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