Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar kendi canlarının çektiği yiyeceklerden yoksula, yetime ve esire yedirirler. İnsan Sûresi: 8 HADİS: Mü’min hastalandığında körüğün demirin pasını, pisini temizlediği gibi, hastalık da onu günahlardan öyle temizler. Camiü’s-Sağir, No: 259

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