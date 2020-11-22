Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar “Yüzlerin asılıp büzüleceği o dehşetli günde biz Rabbimizden korkarız” diye Allah’a sığınırlar. İnsan Sûresi: 10 HADİS: Allah birinize bir servet ihsan ettiğinde önce kendisi ve aile efradının ihtiyaçlarına harcasın. Camiü’s-Sağir, No: 268

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