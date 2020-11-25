Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (salih kullar), Cennette koltuklara kurulurlar, ne güneşin sıcağını ve ne de zemherinin soğuğunu hissetmezler.

İnsan Sûresi: 13 HADİS: Biriniz orucunu açtığında onu hurmayla açsın. Çünkü o, berekettir. Onu bulamazsa suyla açsın. Çünkü su çok temizdir. Camiü’s-Sağir, No: 272

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