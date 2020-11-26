Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret ve hiçbir günahkârın ve inkârcının sözüne değer verme! İnsan Sûresi: 24 HADİS: Kul, Allah korkusundan dolayı ürperdiğinde, kuruyan ağaç yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür. Camiü’s-Sağir, No: 274

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