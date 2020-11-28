Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O insanlara ne oluyor ki meşakkatli dünyayı seviyorlar da, önlerindeki pek şiddetli bir gün olan ahirete değer vermeyip bir yana bırakıyorlar. İnsan Sûresi: 8 HADİS: Bir kişi din kardeşini küfürle itham ettiğinde o küfür ikisinden birine döner. Camiü’s-Sağir, No: 277

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.