Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bileceksin? Onun ilmi gayb ilmidir ve bilmek Rabbine aittir. Nâziat Sûresi: 42-44 HADİS: Biriniz bir Müslüman kardeşinde bir musîbet gördüğünde kendisini o musîbete uğratmadığı için Allah'a hamdetsin. Fakat bunu ona duyurmasın. Camiü’s-Sağir, No: 356

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