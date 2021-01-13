Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O hesap günü kişi kardeşinden, anasından, babasından, hanımından ve çocuğundan kaçar. O gün herkesin kendine yetecek bir derdi vardır. Abese Sûresi: 34-37 HADİS: Değiştirmeye gücünüzün yetmediği bir kötülük gördüğünüzde, o şey Allah tarafından değiştirilinceye kadar sabredin Camiü’s-Sağir, No: 364

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