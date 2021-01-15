Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Herkes amelinden dolayı kendisine ne hazırlandığını bilecektir. Tekvir Sûresi: 14 HADİS: Mü'minin kalbi Allah yolunda mücadele ederken korku veya heyecandan titrediğinde, günahları olgun hurma salkımlarının dökülmesi gibi dökülür. Camiü’s-Sağir, No: 366

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