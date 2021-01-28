28 Ocak 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun! Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçer alırlar. Onlara satmak için ölçüp tartarken eksik tartarlar.
Mutaffifîn Sûresi: 1-3
HADİS:
(Namazda) kendin duyacağın kadar bir sesle oku, yanındakileri rahatsız etme. Dünyadan biraz sonra ayrılacak bir kimsenin namazı gibi namaz kıl.
Camiü’s-Sağir, No: 385
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