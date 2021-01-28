Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun! Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçer alırlar. Onlara satmak için ölçüp tartarken eksik tartarlar.

Mutaffifîn Sûresi: 1-3

HADİS:

(Namazda) kendin duyacağın kadar bir sesle oku, yanındakileri rahatsız etme. Dünyadan biraz sonra ayrılacak bir kimsenin namazı gibi namaz kıl.

Camiü’s-Sağir, No: 385