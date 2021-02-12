Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. Bürûc Sûresi: 12 HADİS: Birinizin kulağı çınladığında beni hatırlayıp bana salâvat getirsin ve şöyle desin: “Allah'ım, beni hayırla ananı Sen de an.” Camiü’s-Sağir, No: 403

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