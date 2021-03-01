Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar deveye bakmazlar mı, nasıl yaratılmıştır? Semaya bakmazlar mı, nasıl yükseltilmiştir? Gâşiye Sûresi: 17-18 HADİS: Yeryüzünde bir günah işlendiğinde onu görüp de kalben nefret eden kişi, günahı görmeyen kimse gibi olur. Camiü’s-Sağir, No: 421

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