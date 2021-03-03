Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Resulüm, sen onlara bunlarla öğüt ver; sen ancak öğüt verirsin. Onları hak ve hidâyete zorlayacak değilsin! Gâşiye Sûresi: 21-22 HADİS: Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne âlâ. Aksi halde uzansın.

Camiü’s-Sağir, No: 424

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