Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki Biz insanı “ahsen-i takvim”de, en güzel şekilde yarattık. Tîn Sûresi: 4 HADİS: Üç kişi bir araya geldiklerinde birisi imam olsun. İmamlığa en lâyık olanları Kur’ân’ı en iyi okuyandır. Camiü’s-Sağir, No: 464

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