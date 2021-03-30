Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görmez misin insanları hidâyete sevk edeni? Allah’tan korkmayı insana emredeni... Alâk Sûresi: 11-12 HADİS: Elbise giyerken ve abdest alırken sağdan başlayın. Camiü’s-Sağir, No: 469

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