Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah için nefes nefese koşanlara, cihad meydanında kıvılcımlar saçanlara, seher vaktini ganimet bilenlere, ortalığı toza dumana boğanlara, düşmanların ortasına dalanlara yemin olsun! Âdiyat Sûresi: 1-5 HADİS: Kul üç gün hastalandığında annesinden doğduğu gün gibi günahlarından sıyrılır.

Camiü’s-Sağir, No: 487

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