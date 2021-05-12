Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanlardan bir kısmı vardır ki inanmadıkları halde “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler. Güya Allah’ı ve mü’minleri aldatmak isterler. Gerçekte kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Bakara Sûresi: 8-9 HADİS: Şu dört kelime sözlerin en üstünüdür. Önce hangisine başlarsan başla. Bunlar: “Sübhanallah, Elhamdülillâh, Lâ ilâhe illâllah, Allahü ekber.” Camiü’s-Sağir, No: 529

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