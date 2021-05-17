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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

17 Mayıs 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlara (münafıklara) “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” dendiği zaman “Biz ancak ıslâh ediciyiz” derler. Dikkat edin,  asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değildirler.

Bakara Sûresi: 11-12

HADİS:

Dört kimse vardır ki, Kıyamet günü Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Anne ve babasına isyan edene, yaptığı iyiliği başa kakana, içki içmeye devam edene ve kaderi yalanlayana.

Camiü’s-Sağir, No: 531

 

 

Etiketler: ayet, hadis
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