Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara (münafıklara) “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” dendiği zaman “Biz ancak ıslâh ediciyiz” derler. Dikkat edin, asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değildirler. Bakara Sûresi: 11-12 HADİS: Dört kimse vardır ki, Kıyamet günü Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Anne ve babasına isyan edene, yaptığı iyiliği başa kakana, içki içmeye devam edene ve kaderi yalanlayana. Camiü’s-Sağir, No: 531

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