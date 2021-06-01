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1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

01 Haziran 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yeryüzünde ne varsa sizin için yaratan O’dur. Sonra iradesini semaya yöneltti de gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Bakara Suresi:29

HADİS:

Abdesti güzelce almak imanın yarısıdır. “Elhamdülillâh” terâzinin sevap kefesini doldurur. “Sübhanallah” ve “Allâhü ekber”in sevabı göklerle yeri doldurur.

Camiü’s-Sağir, No: 552

 

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