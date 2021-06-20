20 Haziran 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların (Yahudilerin) üzerine bir zillet ve meskenet damgası vuruldu ve Allah tarafından bir gazaba uğradılar. Bu, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri sebebiyledir.
Bakara Sûresi:61
HADİS:
İstikamet üzere olunuz. Siz bunun sevabını saymakla bitiremezsiniz. Biliniz ki, amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdestli olmaya ancak kâmil mü’min dikkat eder.
Camiü’s-Sağir, No: 574
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