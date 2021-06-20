Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların (Yahudilerin) üzerine bir zillet ve meskenet damgası vuruldu ve Allah tarafından bir gazaba uğradılar. Bu, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri sebebiyledir.

Bakara Sûresi:61

HADİS:

İstikamet üzere olunuz. Siz bunun sevabını saymakla bitiremezsiniz. Biliniz ki, amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdestli olmaya ancak kâmil mü’min dikkat eder.

Camiü’s-Sağir, No: 574