Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’a ve âhiret gününe gerçekten inanıp salih amel işleyenlerin, Allah katında büyük mükâfatları vardır; onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

Bakara Sûresi:61

HADİS:

İstikamet üzere olunuz. İstikamet üzere olsanız, bu ne iyidir!

Camiü’s-Sağir, No: 575