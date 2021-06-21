21 Haziran 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’a ve âhiret gününe gerçekten inanıp salih amel işleyenlerin, Allah katında büyük mükâfatları vardır; onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Bakara Sûresi:61
HADİS:
İstikamet üzere olunuz. İstikamet üzere olsanız, bu ne iyidir!
Camiü’s-Sağir, No: 575
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