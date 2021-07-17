17 Temmuz 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.
Bakara Sûresi: 98
HADİS:
Kişi dinine bağlılığına göre musîbete maruz kalır. Dinine bağlılığı kuvvetli ise, musîbeti de şiddetli olur. Dinine bağlılığı zayıfsa musîbeti de az olur.
Camiü’s-Sağir, No: 607
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