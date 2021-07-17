Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.

Bakara Sûresi: 98

HADİS:

Kişi dinine bağlılığına göre musîbete maruz kalır. Dinine bağlılığı kuvvetli ise, musîbeti de şiddetli olur. Dinine bağlılığı zayıfsa musîbeti de az olur.

Camiü’s-Sağir, No: 607